Corpo de jovem arrastado pela enxurrada é encontrado em córrego de Osasco

O corpo de um jovem que estava desaparecido desde ontem após ter sido levado pela enxurrada foi encontrado dentro de um córrego, em Osasco, na manhã desta quarta-feira (8).

Segundo as primeiras informações, o rapaz tinha 24 anos. No momento da chuva, ele caminhava sentido à estação General Miguel Costa, no Km 21, limite entre Carapicuíba e Osasco, para ir trabalhar.

Familiares acreditam que ele não conseguiu chegar até a estação e teria sido arrastado pela correnteza ao tentar atravessar a enchente. Naquele trecho, havia muitos pontos de alagamento.

Assim que foram informadas sobre o desaparecimento do rapaz, as equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas na região. As buscas foram retomadas nesta manhã, quando populares que moram próximo ao córrego encontraram o corpo.

As fortes chuvas que atingiram a região na tarde de ontem (7) provocaram uma série de transtornos. Em Osasco, o temporal concentrou-se ainda em alguns pontos específicos: foram mais de 82 milímetros de chuva no bairro Quitaúna, de acordo com a Prefeitura.

As equipes da administração municipal atuaram nos trabalhos de limpeza e remoção de lixo das vias públicas, além de prestar apoio aos munícipes.