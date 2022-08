Osasco terá Polo Tecnológico ainda em 2022

O Prefeito Rogério Lins (PODE) assinou nessa terça-feira (9) protocolo de intenções com a empresa PARS para inaugurar em Osasco um Polo Tecnológico, previsto para iniciar suas atividades ainda este ano, que irá oferecer capacitações para os osasquenses interessados em desenvolvimento tecnológico e fomento para soluções de gestão urbana.

A PARS é uma empresa brasileira de mais 40 anos especializada em distribuição de valor agregado das principais tecnologias de transformação digital da indústria da tecnologia, responsáveis pelo desenvolvimento do mercado público e privado para marcas como Autodesk, Adobe, Unity e Red Hat, e conta com uma rede de mais de 500 parceiros espalhados pelo Brasil que atuam para apoiar o desenvolvimento da transformação digital do país.

Segundo a Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico – Setide de Osasco, o objetivo da parceria é criar um laboratório de desenvolvimento tecnológico para ser utilizado por estudantes, startups e profissionais de TI, e com ele ampliar as competências e habilidades relativas às áreas de vocação da cidade, matérias-chave para expandir capacidades inovativas que venham a agregar vantagens produtivas ao município.

Ainda de acordo com a Setide, as ferramentas seriam oferecidas pelo Polo de forma gratuita.