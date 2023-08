Osasco terá transporte gratuito para show da Orquestra do Rock neste sábado

Neste sábado (12), às 17h, a Concha Acústica da Fito, que fica na Avenida das Flores, 701, será palco da “Orquestra Rock de Osasco”, evento musical que reúne uma orquestra e músicos de rock para apresentações especiais.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Cultura de Osasco em colaboração com a Dacarto e outros apoiadores, e é respaldada pela Lei Rouanet do Ministério da Cultura. O evento visa difundir a música e a cultura na cidade.

A Secretaria de Cultura disponibilizará transporte gratuito de ida e volta aos que quiserem assistir ao show. Os interessados ​​devem optar por um dos dois horários de embarque e aguardar no ponto de partida localizado no Largo de Osasco, em frente ao Bicicletário, na Rua Dona Primitiva Vianco, 16. Após o término do show, o transporte de retorno ao Centro estará disponível às 21h, na saída da Concha Acústica da Fito.

Confira os detalhes do itinerário e os horários oferecidos:

Ônibus 01 (46 lugares)

Saída: 16h25 – Largo de Osasco (Rua Dona Primitiva Vianco, 16 – Em frente ao Bicicletário) //

Retorno: 21h – Concha Acústica da Fito (Avenida das Flores, 701 – Jardim das Flores)//

Ônibus 02 (46 Lugares)

Saída: 17h55 – Largo de Osasco (Rua Dona Primitiva Vianco, 16 – Em frente ao Bicicletário) //

Retorno: 21h – Concha Acústica da Fito (Avenida das Flores, 701)

SERVIÇO

Orquestra Rock de Osasco

Quando: 12/08 (sábado), às 17h

Onde: Concha Acústica da FITO (Avenida das Flores, 701 – Jardim das Flores)

Entrada: Gratuita