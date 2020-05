Osasco vai realizar 1.750 testes rápidos de coronavírus por dia

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou, na noite desta segunda-feira (18), que o município vai fazer 1.750 testes rápidos de coronavírus diariamente.

“Estamos trazendo para Osasco uma inciativa muito importante no combate ao coronavírus, que é a realização dos testes rápidos nas unidades básicas de saúde do município”, disse Lins em transmissão ao vivo via Facebook.

Com início nesta terça (19), a aplicação de testes rápidos deste primeiro lote será realizada nas 35 Unidades Básicas de Saúde de Osasco, exclusivamente em pessoas com sintomas da doença, por pelo menos sete dias.

Publicidade

Agentes da saúde vão medir a temperatura de todos que estiverem na fila para fazer o teste, segundo Lins. Caso a pessoa não esteja com febre, não poderá fazer o teste.

O prefeito fez ainda um apelo a quem não se enquadra nos requisitos para a realização desta primeira etapa dos testes rápidos. “Se você não está nos requisitos para fazer o teste nessa primeira semana, não vá à UBS. Você pode ir, por curiosidade, fazer o teste, não estar com coronavírus e contrair o vírus la. Não é quadro sintomático? Não vá à unidade de saúde”, ressaltou.