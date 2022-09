Outback do SuperShopping Osasco comemora 1° aniversário com promoção nesta terça

O SuperShopping Osasco celebra nesta terça-feira (13) um ano da chegada do Outback Steakhouse no empreendimento. Exclusivamente neste dia o restaurante oferecerá gratuitamente o Chocolate Thunder From Down Under, uma deliciosa sobremesa com brownie e sorvete, aos clientes.

publicidade

Na compra de qualquer entrada, como a batata Aussie Cheese Fries, ou de um prato principal, como a tradicional Ribs on the Barbie, cada mesa ganha de presente o Chocolate Thunder From Down Under. Basta realizar um rápido cadastro no site do shopping center, https://conteudo.supershoppingosasco.com.br/outback-no-supershopping-osasco e salvar o cupom gerado.

A promoção é válida apenas na unidade do SuperShopping Osasco, que segue aberta de domingo a quinta-feira, das 12h às 23h, e de sexta-feira e sábado, das 12h às 0h, com entrada até às 22h, no 2º Piso.

publicidade