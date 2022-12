Pablo Maia, que treina em Cotia, é eleito o melhor jovem volante do mundo

Revelado no CFA Laudo Natel, o centro de treinamento do São Paulo, em Cotia, Pablo Maia foi eleito o melhor primeiro volante do mundo, em 2022, entre aqueles nascidos a partir de 2002.

A lista foi divulgada pelo Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES), centro de estudos independente localizado em Neuchâtel, Suíça, que apontou os dez melhores jogadores em cada categoria.

Para eleger os melhores meio-campistas, foram consideradas as performances em áreas de jogo defensivas e ofensivas.

Maia já havia estabelecido um recorde em 2022: com 61 jogos em no ano, ele se tornou o atleta formado em Cotia com mais atuações na temporada de estreia pela equipe principal, superando o zagueiro Breno, que fez 39 partidas em 2007.

Ao lado de Igor Gomes, ele foi o terceiro jogador do elenco que mais atuou sob o comando do técnico Rogério Ceni, superado apenas por Calleri (67) e Nestor (62) – o Tricolor disputou 77 partidas no ano.

O volante foi promovido ao elenco principal após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022 e conquistou o Campeonato Paulista Sub-17 (2019) e FAM Cup Sub-17 (2019) antes de estrear no profissional.

Confira a lista com os dez melhores jovens volantes do mundo em 2022:

1° – Pablo Maia

2° – Camavinga (Real Madrid, da Espanha)

3° – Sivert Mannsverk (Molde FK, da Noruega)

4° – Eric Martel (FC Köln, da Alemanha)

5° – Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg, da Áustria)

6° – Fidel Ambríz (Club León, do México)

7° – Ardon Jashari (FC Luzern, da Suíça)

8° – Fabricio Díaz (Liverpool FC, do Uruguai)

9° – Satoshi Tanaka (KV Kortrijk, da Bélgica)

10° – Artem Karpukas (Lokomotiv, da Rússia)