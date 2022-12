Quem perdeu o prazo de sacar o PIS ainda pode pedir o benefício

Se você perdeu o prazo de sacar o abono PIS/Pasep (Programa de Integração Social/ Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), que terminou ontem (29), ainda pode solicitar o benefício.

publicidade

Para isso, é preciso ingressar com recurso administrativo, que poderá ser protocolado a partir de 15 de fevereiro. Pela lei que regulamenta o assunto, os valores permanecem disponíveis por até cinco anos.

O trabalhador pode dar entrada no processo em qualquer posto de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Todos os endereços encontram-se no portal.

publicidade

Há ainda a possibilidade de fazer o pedido por e-mail. Em todos os casos, o endereço é trabalho.UF@economia.gov.br, sendo que as letras UF (unidade federativa) devem ser substituídas pela sigla do estado em que o trabalhador reside. No caso de São Paulo é trabalho.SP@economia.gov.br.

Outros canais

publicidade

O trabalhador tem ainda aplicativo Carteira Digital de Trabalho, disponível para celulares com plataforma Android e iOS, em que é possível pedir o pagamento o auxílio PIS/Pasep referente ao ano-base 2020, que foi pago em 2022 e também de abonos com ano-base de cinco anos anteriores, caso não tenham sido sacados.

Tais informações podem ser consultadas também pelo telefone 153, no serviço Alô Trabalhador.