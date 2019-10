Palhaços, princesas e super-heróis levam alegria a crianças do Pronto-Socorro Infantil de Barueri

A semana que antecedeu o Dia da Criança, celebrado em 12 de outubro, foi de muita descontração no Pronto-Socorro Infantil (PSI) de Barueri.

Todos os dias, de 7 a 12 de outubro, os pequeninos que precisaram de atendimento médico no local se depararam com princesas, palhaços e super-heróis transformando o clima do local em algo bem mais animado e alegre. Apresentações circenses, de coral, teatro de fantoches e balé complementaram a ação, desenvolvida pela equipe de Humanização da unidade.

Todos os dias pela manhã os “Palhaços da Alegria”, da organização sem fins lucrativos Anime Doctors, passaram pelos leitos das crianças internadas levando bastante animação. Eles cantaram, dançaram, brincaram e fizeram orações em cada quarto junto aos pacientes e seus familiares.

À tarde as apresentações foram diversificadas no saguão do PS Infantil. Na segunda-feira houve uma apresentação circense; na terça, balé; na quarta foi a vez do coral do Projeto Harmonia mostrar o que sabe fazer; na quinta, o grupo “As Meninonas” trouxeram princesas e super-heróis para fazerem a alegria da criançada; na sexta aconteceu um criativo teatro de fantoches. No sábado, último dia da ação, ocorreu a entrega de brinquedos às crianças internadas pelos Heróis da Alegria. A Secretaria de Saúde doou cerca de 100 brinquedos.

A pedagoga Andreia dos Santos Moreira, da equipe de Humanização do PS, destaca que todas as apresentações só foram possíveis graças às parcerias. “Foi tudo parceria, com a Secretaria de Cultura da cidade, pessoas que vieram de fora, projetos locais. Eles trouxeram o mundo da criança ao ambiente hospitalar para elas verem como é legal ser criança e resgatar essa infância que hoje estamos perdendo para a tecnologia”, declara.