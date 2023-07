Patinação no gelo é atração de inverno em São Roque

O restaurante Vila Don Patto, localizado em São Roque, está com uma programação especial de inverno que conta com patinação no gelo, espetáculo teatral e cenários instagramáveis para toda a família.

O “Inverno Encantado da Vila Don Patto” ocorre todos os finais de semana até o dia 13 de agosto. As apresentações teatrais acontecem todos os sábados e domingos, às 16h. enquanto a saída dos personagens pela Vila ocorre das 11h30 às 15h30.

Já a patinação no gelo, destinada a crianças a partir de 5 anos, funciona todos os dias a partir do meio-dia e custa R$ 35 individual e R$ 60 em dupla (20 minutos).

Mais informações nas redes sociais da @viladonpatto.