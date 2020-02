Paula Lima faz show no Sesc Osasco dia 19

O Sesc Osasco recebe no dia 19, quarta-feira, feriado de aniversário da cidade, às 19h, show de Paula Lima. A cantora vai levar ao público sua grande paixão pela roqueira Rita Lee com canções no clima soul funk.

Os ingressos custam de R$ 9 a R$ 30 e podem ser adquiridos no site do Sesc. Estudantes, servidores públicos e pessoas com mais de 60 anos pagam meia. Já os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e seus dependentes pagam R$ 9.

O Sesc Osasco fica na avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1300 – Jardim das Flores.