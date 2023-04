PDT se organiza para convenção municipal em junho

Lideranças e militantes do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Osasco realizaram um encontro nessa terça-feira (4) para discutir a conjuntura nacional e o cenário político regional.

Na ocasião, foram tratados temas como estímulo a novas filiações e também sobre a organização da convenção da sigla, prevista para junho.

Jorge Lapas, ex-prefeito de Osasco, vice-presidente do diretório municipal do partido e secretário geral do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) foi recebido recentemente em Brasília pelo ministro da Previdência Social e presidente nacional do PDT, Carlos Lupi e também esteve com o presidente estadual do partido, deputado Marcio Nakashima, com quem tratou da importância da estruturação da sigla em municípios do consórcio.

“O PDT tem um grupo forte e competitivo. Temos um time competente, que apoia a administração do prefeito Rogério Lins, e temos o vereador Adauto na Câmara Municipal. Vamos trabalhar para fortalecer o PDT e montar uma chapa forte de candidatos a vereador para 2024. Queremos continuar ajudando a construir uma cidade cada vez mais desenvolvida”, completou Lapas.

O encontro contou ainda com a presença do vereador Adauto; do ex-vereador Eron Silveira; do secretário de Serviços e Obras Waldyr Ribeiro; da secretária da Mulher e Promoção da Diversidade Débora Lapas; além de vários ex-secretários da administração Jorge Lapas (2013-2016).