Pergunta de Luciano Huck a moradora de Itapevi gera polêmica na internet

Uma pergunta considerada por muitos no mínimo indelicada feita por Luciano Huck a uma técnica de enfermagem moradora de Itapevi em seu programa que foi ao ar no sábado (28) gerou polêmica na internet.

O apresentador perguntou à mulher se os três filhos dela eram do mesmo pai. Há quem considere o questionamento machista e racista e quem não vê problema na pergunta.

Quanta deselegância embutida nessa pergunta!!!mais que isso ofensiva, degradante, absurda… Merecia uma voadora no meio da fuças…

É o Huck ou a Srta. Morello professora do Chris, de “Todo mundo odeia o Chris”, caricatura do racismo escancarado dos EUA dos anos 80?

Acho que isso é uma pergunta muito mais machista do que racista. Toda vez que eu falo que tenho 3 filhos, perguntam se são do menso pai, normalmente depois da cara de espanto. E eu não sou negra, e dependendo do padrão, tbm não seria considerada pobre. 🤷

— Paes 🍃 (@paesflavi) June 28, 2020