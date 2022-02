Plaza Shopping Carapicuíba terá posto de vacinação contra a covid-19 nesta sexta e sábado

O Plaza Shopping Carapicuíba recebe nesta sexta-feira (18) e sábado (19), das 18h às 21h, o “Vacikids”, para vacinar crianças e adultos que ainda não completaram o ciclo vacinal contra a covid-19.

publicidade

Para se vacinar, é necessário comparecer com RG, CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência atualizado.

Na última ação realizada no piso G5 do Shopping, nos dias 11 e 12 de fevereiro, foram aplicadas mais de 500 doses entre crianças e adultos. A previsão é que nesta segunda edição tenha mais adesão.

publicidade

Durante a semana, a vacinação segue normalmente em todas as UBSs, (exceto as USF Natércio – Capriotti, UBS Ariston, UBS Vila Helena e UBS Ana Estela) de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, e no Parque do Planalto, de segunda a sábado, das 8h às 17h.

A Prefeitura recomenda o pré-cadastro no site do Vacina Já, para reduzir as filas de vacinação.