Polícia Civil prende um dos autores de roubo de loja de celulares em shopping de Barueri

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (7) um dos quatro indivíduos que participaram do roubo de 105 celulares de uma loja no Shopping Tamboré, em Barueri, em janeiro de 2023.

publicidade

Após a investigação, três suspeitos foram identificados e tiveram suas prisões temporárias decretadas. Dois deles se encontram foragidos, contudo, o último a ser identificado foi localizado na capital, no imóvel que reside com a companheira, no bairro de Itaquera.

Ao ser questionado, o suspeito afirmou que havia participado do roubo à loja de celulares no Shopping Tamboré e de outro ocorrido em Guarulhos, e que os aparelhos roubados já haviam sido vendidos. Em sua posse foram encontrados diversos celulares, cabos e baterias.

publicidade

O suspeito foi conduzido à unidade policial para o registro de sua prisão temporária e os aparelhos foram apreendidos.

publicidade