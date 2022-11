Poupatempo terá funcionamento parcial nos dias dos jogos do Brasil

Os postos do Poupatempo terão funcionamento parcial nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo.

Na quinta-feira (24) e sexta-feira (2), as partidas serão às 16h e, portanto, as unidades funcionam até as 14h. Já em no dia 28, o jogo será às 13h e os postos terão expediente até as 11h.

As opções digitais seguirão mantidas, 24 horas por dia, podendo ser acessadas pelo site (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo de celular Poupatempo Digital, assistente virtual, o P, que atende no portal e no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974. São 245 opções para os cidadãos.

