“Tropa do Hexa” presente: penteado com bandeira do Brasil viraliza na web

Em tempos de Copa do Mundo, a torcida para que a seleção brasileira conquiste o tão sonhado Hexa é grande. Mas existe brasileiro que foi além e decidiu estampar, literalmente, a bandeira do Brasil na cabeça: um barbeiro ousou ao criar um penteado com as cores verde, amarelo e azul, e viralizou nas redes sociais esta semana.

O carioca Washington Rodrigo é o autor da “obra de arte”. Ele postou um vídeo do penteado no TikTok, onde a produção já tem mais de 3 milhões de visualizações até esta terça (22). No Instagram, o vídeo continua circulando e já foi compartilhado milhares de vezes em perfis ligados ao mundo do futebol e da zoeira.

O carioca é de Resende, no interior do Rio de Janeiro, e trabalha como barbeiro há seis anos. Nas redes sociais, ele costuma compartilhar os cortes inusitados que cria no dia a dia. Desta vez, decidiu se aventurar nas cores da bandeira nacional e fez sucesso.

Mas será que essa moda pega? Nas redes sociais, internautas reagiram à criatividade do barbeiro: “Pior que ficou maneiro mesmo! Parabéns”, disse um. “Se o time do Brasil entrar em campo com a mesma vontade que o brasileiro tem de torcer… É Hexa, papai”, disparou outro.