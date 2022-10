Prefeitos da região parabenizam Tarcísio de Freitas e Lula

Os prefeitos de Osasco, Carapicuíba e Itapevi parabenizaram Tarcísio de Freitas pela vitória nas urnas neste segundo turno. Ontem (30), o candidato do Republicanos foi eleito governador de São Paulo com 55,27% dos votos.

Rogério Lins e Igor Soares, ambos do Podemos, também aproveitaram para dirigir os cumprimentos a Lula (PT), que foi eleito presidente do Brasil com 50,90% dos votos. “Após a eleição mais disputada da história do país, desejo que eles trabalhem bastante e contribuam para a pacificação de nossa sociedade. Continuaremos nossa missão defendendo Osasco e buscando melhorias para o nosso povo”, escreveu Lins, nas redes sociais.

“Ambos poderão contar com Osasco para o desenvolvimento do Brasil e esperamos que contribuam para o melhor pra nossa cidade! Deus abençoe o Brasil! Deus abençoe São Paulo! Deus abençoe Osasco”, completou o prefeito osasquense neste domingo (30).

“Desejo que façam gestões sem cores partidárias, mas de muita dedicação a todos, sem exceção, como estamos fazendo em Itapevi. São Paulo e Brasil tem grandes potenciais e paulistas e brasileiros precisam e devem ter melhores educação, saúde, qualidade de vida… Sempre pautadas com respeito e paz”, escreveu Igor Soares, prefeito de Itapevi, nas redes sociais.

Já o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves, publicou uma foto ao lado de Tarcísio de Freitas. “Parabéns ao novo governador, Tarcísio Gomes de Freitas. Carapicuíba vai continuar avançando e contando com os investimentos e parcerias do Governo do Estado. Agradeço à população que contribuiu para que nossa cidade siga no caminho certo”, declarou.