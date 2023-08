Prefeitos do Cioeste vão se reunir com o governador na segunda-feira (14)

Os prefeitos que compõem o Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) têm um encontro marcado com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na segunda-feira (14), às 15h, no Palácio dos Bandeirantes. Na ocasião, o governador irá receber os prefeitos dos 39 municípios da região metropolitana.

De acordo com o presidente do Cioeste, prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos (PR), serão apresentadas as demandas da região do consórcio e também será eleita a nova diretoria do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo (CDRMSP). Todos os detalhes sobre a participação do consórcio na reunião foram debatidos na Assembleia de Prefeitos do Cioeste, realizada na segunda-feira (7).