Péricles fará show no Thermas da Mata em Cotia

O cantor de pagode Péricles se apresentará no Thermas da Mata, parque aquático situado em Cotia, no dia 17 de setembro. O público poderá curtir as piscinas e atrativos do espaço ao som de “Até Que Durou”, “Melhor Eu Ir”, entre outras canções de sucesso.

No lote promocional, os ingressos estão à venda por R$ 49,00 para crianças de 3 a 12 anos; R$ 79,00 para adultos; e combos de R$ 720,00 que contam com quatro ingressos VIP mais comida à vontade (batata frita, batata snack, salgados variados, anéis de cebola, polenta frita e mandioca frita), e podem ser garantidos no site (thermasdamata.com.br).

Associados podem garantir o ingresso com valor especial direto na bilheteria do Thermas da Mata ou no WhatsApp (11) 91479-6747.

