Prefeitura abre chamamento público para reforma e modernização da rodoviária de Osasco

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Osasco publicou um edital de chamamento público para o recebimento de propostas de estudo, reforma e adequação do Terminal Rodoviário Alfredo Thomaz, popularmente conhecido como rodoviária de Osasco, que fica na Rua Erasmo Braga, 1500, em Presidente Altino.

De acordo com o documento publicado nesta quarta-feira (29), na Imprensa Oficial (IOMO), os interessados devem apresentar estudos de arquitetura e engenharia, estudo de mercado, avaliação econômico-financeira, além de análise jurídica e a relação dos profissionais envolvidos e empresas de origem na elaboração do projeto.

O objetivo é, além do contrato de concessão, a modernização, operação e manutenção do Terminal Rodoviário de Osasco. O prazo do contrato será definido com base na proposta apresentada. Durante a vigência do contrato, os serviços públicos de transportes já existentes no terminal serão regulados pela Companhia Municipal de Transportes de Osasco. “Caso os interessados entendam ser mais vantajosa a adoção de outro formato jurídico para o projeto, que não a concessão comum, tal proposta deve vir claramente detalhada e justificada nos estudos a serem entregues”, diz o edital.

Os interessados devem se cadastrar até às 16h do dia 16 de maio, solicitando o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), com a entrega dos documentos exigidos no edital (confira abaixo) via e-mail sso@osasco.sp.gov.br ou pessoalmente na Secretaria de Obras (Avenida Lázaro Brandão, 100, Vila Campesina – Osasco).

Os cadastros serão analisados pela Comissão de Avaliação, formada por representantes da Secretaria de Serviços e Obras, Companhia Municipal de Transportes de Osasco e Secretaria de Planejamento e Gestão, e respondidos em até 10 dias úteis.

Os estudos técnicos autorizados deverão ser entregues posteriormente na Secretaria de Serviços e Obras até às 16h da data final do prazo de elaboração dos estudos, contados a partir da publicação do Termo de Autorização no Diário Oficial do Município.

Leia aqui o edital de chamamento público, a partir da página 167 desta edição da Imprensa Oficial. Mais informações podem ser solicitadas via e-mail sso@osasco.sp.gov.br ou no telefone da Secretaria de Obras (11) 3652-9392 e 3652-9307.

“Não vou terminar o meu mandato com a rodoviária do jeito que está”

A reforma e modernização da rodoviária é um anseio antigo de munícipes e passageiros, e já esteve entre os assuntos discutidos na Câmara de Osasco. Em junho do ano passado, o prefeito Rogério Lins (Podemos), afirmou que vinha buscando ideias e parcerias para a reformulação do local. “Não vou terminar o meu mandato com a rodoviária do jeito que está”, declarou, na ocasião.

A rodoviária de Osasco foi inaugurada em 1997 e fica no lado oposto da Estação Osasco da CPTM, em Presidente Altino. A área total do terreno é de 14.359,93 m².

O espaço integra linhas rodoviárias de várias capitais, conta com serviços rodoviários de mais de 25 viações, além de disponibilizar várias conexões para cidades de São Paulo. Nos últimos anos, entre 2017 a 2022, a movimentação de embarques foi em média de 240.000 passageiros.