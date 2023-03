Governo estadual entrega novos equipamentos para o Hospital Geral de Itapevi

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP) doou novos equipamentos hospitalares para o Hospital Geral de Itapevi (HGI), gerenciado pelo CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”.

Os equipamentos médico-hospitalares são: um Laparoscópio cirúrgico, dois refrigeradores para armazenagem de medicamentos, dois aparelhos de ultrassom doppler coloridos e duas máquinas de Osmose reversa, tecnologia usada para remover possíveis contaminantes na água.

Os novos equipamentos favoreceram a revitalização parcial do parque tecnológico do Hospital, fundamental para a prestação segura da assistência aos pacientes. “Os novos equipamentos trouxeram ainda mais agilidade aos procedimentos para exames e já notamos resultados satisfatórios no fluxo de atendimentos. Este foi um investimento de extrema importância para aprimorar a segurança da assistência aos pacientes com qualidade”, avalia a Gerente Assistencial do HGI, Mara Rodrigues.

