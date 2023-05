Prefeitura de Cotia leva serviços sociais e de saúde para Caucaia do Alto

Prefeitura de Cotia leva serviços sociais e de saúde para Caucaia do...

A Prefeitura de Cotia realiza no sábado (20) mais uma edição do projeto ‘Cuidar + Social e Saúde na Área’, dessa vez em Caucaia do Alto.

Na ação serão oferecidos para a população serviços como vacinação, atualização de cadastro único, cadastro na CIPTEA, no Mãe Cotiana, entre outros.

O projeto será realizado das 9h às 16h, no Centro Educacional ‘Benedicta Stefano Antunes de Oliveira’ (Rua Oito de Dezembro, 520, Caucaia do Alto).

Veja a lista de serviços que serão oferecidos:

Orientação de saúde bucal;

Atualização de caderneta vacinal;

Apresentação e inscrições para projetos do Fundo Social;

Atualização de Castro Único

Informação sobre nutrição e alimentação saudável;

Agendamento de papanicolau;

Agendamento de mamografia;

Teste de acuidade visual;

Orientação sobre combate ao mosquito da dengue e escorpiões;

Prevenção e cuidados sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis;

Emissão do Cartão SUS.