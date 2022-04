Prefeitura de Itapevi abre licitação para construção de Parque da Cohab

A Prefeitura de Itapevi abriu processo de licitação para contratar a empresa que será responsável pelas obras de construção do Parque da Cohab. O processo será finalizado em 2 de maio e as obras podem ser iniciadas ainda neste ano.

publicidade

O Parque ficará situado na Avenida Pedro Paulino, na altura do número 120, e terá 34,8 mil m² de área. Ele contará com o Ginásio CIEF reformado, quadra de basquete, de vôlei e de futsal, três quadras de streetball, pista de caminhada, playground, academia do idoso, ciclovia, campo de society, espaço pet, e estacionamento para carros e motos, além de vestiários e banheiros.

De acordo com a administração municipal, o investimento será de R$ 13,4 milhões, com recursos próprios da Prefeitura. O prazo de entrega da obra é de 18 meses.

publicidade

Parque da Cidade

Com a construção do Parque da Cohab, Itapevi terá dois parques multiuso. Em 2020, a Prefeitura entregou para a população o Parque da Cidade primeiro equipamento público deste tipo, localizado na rua Prof. Dimarães Antônio Sandei, na Vila Nova Itapevi, ao lado do Estádio Municipal.

O local conta com pista para caminhada e ciclovia, bicicletários, academia ao ar livre, espaço para crossfit e slackline (fita elástica esticada entre dois pontos fixos, o que permite ao praticante andar e fazer manobras), playground e praças de skate e patins.

publicidade

O espaço também tem quadra poliesportiva, minicampo de futebol com grama sintética e de areia, pista de mountain bike, praça de serviços com banheiros, espaço pet, Wi-Fi gratuito e estacionamento.