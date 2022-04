Menino de 13 anos aciona GCM de Osasco e salva a vida do pai, que estava passando mal

Um garoto de 13 anos ajudou a salvar a vida do próprio pai, que estava passando mal em casa, na noite de terça-feira (5), em Osasco. Para socorrer o pai, ele acionou a Guarda Civil Municipal (GCM).

Os guardas faziam patrulhamento nas ruas do Bela Vista quando avistaram o menino, que os informou que o pai estava passando mal. Ao chegar no endereço, a GCM percebeu que se tratava de um princípio de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e rapidamente acionou o SAMU.

As equipes fizeram os primeiros socorros e encaminharam o homem à Unidade de Ponto Atendimento (UPA) do Centro de Osasco. De acordo com a GCM, a vida do homem foi salva graças à agilidade e presteza do garoto.

