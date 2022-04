Giulia, de Osasco, busca ajuda para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Cheerleading

Giulia Pucharelli, uma osasquense de 17 anos, conseguiu realizar o sonho de ser convocada para a Seleção Brasileira de Cheerleading. Agora, ela busca financiamento coletivo para participar do Campeonato Mundial da modalidade, que sera disputado nos dias 22 e 23 de abril em Orlando, nos Estados Unidos.

Para arcar com os custos de passagem, hospedagem, alimentação, inscrição, entre outros, a atleta de Osasco abriu uma vakinha virtual. “Os custos para a realização desse sonho de representar o meu país são altos e infelizmente não conseguimos patrocínio”, conta Giulia.

“A ajuda não precisa vir financeiramente, compartilhar esse material nas redes sociais, com amigos, já ajuda bastante”, completa a jovem de Osasco.

As informações sobre a campanha podem ser acompanhadas pelo perfil da atleta no Instagram @giu_pucharelli ou no link da vakinha aqui.