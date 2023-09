Prefeitura de Itapevi entrega veículos novos para o SAMU nesta sexta-feira (29)

publicidade

A frota do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Itapevi recebe nesta sexta-feira (29), 7 novos veículos, sendo 5 ambulâncias novas e 2 motocicletas especializadas para o serviço. A entrega será na Central de Resgates da Cidade Saúde (Rua Professor Dimarães Antonio Sandei, 264), às 18h.

As ambulâncias são vans com capacidade para três passageiros, equipadas com ar condicionado, vidros e travas elétricas, além de rádio móvel. Elas funcionarão como Unidades de Tratamento Intensivo Móveis (UTIs), disponíveis 24 horas por dia. Uma delas será uma Unidade de Suporte Avançado de Vida (USA), com equipe médica completa, destinada a casos graves na Regional Oeste do SAMU 192.

publicidade

As duas motocicletas off-road permitirão atendimento mais ágil, especialmente em situações de tráfego intenso na cidade, e estarão equipadas com suportes para equipamentos médicos de primeiros-socorros.

Todos os veículos são novos e segurados, visando reduzir custos e melhorar a prestação de serviços públicos. O funcionamento será mantido com recursos do Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde.

publicidade

O SAMU Regional Oeste, sediado em Itapevi, também atende as cidades de Cotia, Carapicuíba, Vargem Grande Paulista, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Jandira. Conta com aproximadamente 100 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores-socorristas, telefonistas e administrativos.