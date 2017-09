Prefeitura de Osasco abre inscrições para processo seletivo com 491 vagas na Saúde

A Prefeitura de Osasco abriu processo seletivo para a contratação de Agente Comunitário de Saúde profissionais para atuarem na rede municipal de Saúde.

De acordo com o edital 10/2017 serão contratados 264 Agentes Comunitários de Saúde, sendo 14 vagas reservadas às pessoas com deficiência, e 120 Agentes de Combate às Endemias com 6 vagas reservadas às pessoas com deficiência.

A contratação se dará por tempo determinado, em regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), por um período de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. Os salários oferecidos são de R$ 1.151,16 com exigência de Ensino Fundamental completo.

As vagas de Agente Comunitário de Saúde serão preenchidas por candidatos aprovados que residam na área da comunidade em que irão atuar. Portanto, as vagas foram distribuídas de acordo com as Unidades Básicas de Saúde do município. (veja tabela)

SAMU

No caso das contratações para o Samu, regulada pelo edital nºs 11/2017, estão previstas 4 vagas para rádio operador, com exigência de Ensino Fundamental completo e salário de R$ 847,39 + abono salarial; 12 vagas para telefonista auxiliar de regulação médica, com exigência de Ensino Fundamental completo e salário de R$ 847,39 + abono salarial.

No edital também há 29 vagas para técnico de enfermagem intervencionista, que deverá ter Ensino Médio (técnico) completo, registro no COREN/SP e especialização em urgência e emergência ou experiência comprovada em serviço pré-hospitar ou Samu. O salário oferecido é de R$ 1.521,81 para uma carga horária semanal de 30 horas.

Para o cargo de enfermeiro intervencionista são 7 vagas, sendo que os candidatos deverão ter Ensino Superior completo em Enfermagem, registro no COREN/SP, especialização em urgência e emergência ou APH ou experiência comprovada em serviço pré-hospitalar e/ou Samu. Os salários oferecidos são de R$ 3.681,03 para uma carga horária de 30 horas.

Também há 10 vagas para médico regulador intervencionista, que deverá comprovar Ensino Superior completo em Medicina, registro ativo no CRM/SP, título de especialista ou residência médica na área de Anestesia ou Cirurgia Geral ou Intensiva ou experiência comprovada em serviço pré-hospitalar e/ou Samu.

MAIS VAGAS

Já o edital 12/2017, publicado no dia 6/9, traz informações sobre 45 vagas para Condutor de Veículos de Emergência – Samu. A função tem carga horária de 200 horas semanais e um salário de R$ 1.449,34. As exigências são Ensino Fundamental Completo, Carteira Nacional de Habilitação na categoria “D”, ser maior de 21 anos e possuir Curso de Treinamento de Prática Veicular em situação de risco nos termos da Normatização do CONTRAN.

EMPREGO VAGAS

Condutor de Veículo de Emergência – Samu 45

INSCRIÇÕES

Para participar, os interessados deverão se inscrever, gratuitamente, entre os dias 18/9 a 5/10, das 9h às 16h, na Sala Osasco (Avenida Bussocaba, 300, Vila Campesina). As datas e locais das provas serão divulgados através da Imprensa Oficial.