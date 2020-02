Prefeitura de Osasco reforma UPA do Centro

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, entregou, na noite de quarta-feira (29), a reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Centro da cidade.

De acordo com a Prefeitura, o prédio passou por ampla reforma nos últimos meses e recebeu nova pintura, instalações hidráulicas e elétricas, com iluminação de lâmpadas LED, aparelhos de ar-condicionado para as áreas de recepção, salas de espera e corredores dos consultórios, placas de informação e identificação visual interna e painéis externos, novos mobiliários e equipamentos médicos. A unidade agora também conta com o serviço de fisioterapia.

“A reforma faz parte de uma série de melhorias que estamos realizando nos equipamentos de Saúde da cidade (UPAs, UBS e Hospital Antônio Giglio). A UPA Centro é a que recebe um volume maior de pacientes e também precisava dessa reforma para melhor atender nossos munícipes”, disse Rogério Lins.

Das sete Unidades Básicas de Saúde que estão sendo reformadas, três já foram entregues (Padroeira, Munhoz Júnior e Vila Yolanda). As demais serão entregues nos próximos meses. A Prefeitura também está construindo a UBS Jaguaribe e a UBS de Presidente Altino, programadas para serem entregues em breve.

Entre os novos equipamentos hospitalares adquiridos para a UPA Centro estão: uma cadeira de banho, 4 cadeiras de rodas, 5 macas, 10 suportes de soro, 1 aspirador cirúrgico, 2 cardioversores, 2 eletrocardiógrafos, 1 monitor multiparâmetro de transporte, 9 monitores multiparâmetro e 15 camas hospitalares. Alguns itens da lista de medicamentos também foram padronizados à do Hospital Antônio Giglio.