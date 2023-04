Prefeitura de Santana de Parnaíba abre inscrições para curso de cabeleireiro

A Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba abriu hoje (25) as inscrições para o curso de Cabeleireiro para iniciantes.

O curso vai começar em 17 de maio com uma turma das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, totalizando 40 horas de aprendizado.

Os alunos aprenderão técnicas de cortes, manuseio e utilização de ferramentas como máquina, tesoura e navalhas, para criar e obter o caimento e encaixe adequado dos fios considerando as características do cabelo, visando a geração de renda.

Os interessados em participar devem comparecer na Secretaria da Mulher e da Família (Rua Fernão Dias Falcão, 100 – Centro), portando documento com foto e comprovante de residência, das 8h30 às 18h. A idade mínima para participar é 16 anos com autorização do responsável.

As vagas são limitadas e a inscrição é por ordem de chegada. Mais informações pelo telefone (11) 4154-6248.