Prefeitura de São Roque inicia programa de Felicidade com base científica para servidores públicos e população

publicidade

A Prefeitura de São Roque deu início a um programa para o funcionalismo público e população em geral baseado na Ciência da Felicidade.

O projeto foi apresentado pelo prefeito Guto Issa aos vereadores da cidade em uma reunião realizada na segunda-feira (19). Durante a reunião, Kiko Kislansky, escritor, educador e palestrante especialista em propósito, e Bianca Kislansky, educadora corporativa especializada em psicologia positiva e neurociência do comportamento, ambos fundadores do grupo Cazulo, explicaram os princípios por trás da Felicidade Interna Bruta (FIB).

publicidade

A FIB é um conceito que se baseia na ideia de que o verdadeiro desenvolvimento de uma sociedade humana ocorre quando o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento material são alcançados simultaneamente, complementando e fortalecendo um ao outro. Esse conceito foi criado pelo rei do Butão, Jigme Singye Wangchuck, como uma alternativa ao Produto Interno Bruto (PIB) para medir o progresso de uma nação. O objetivo do programa em São Roque é implementar ações embasadas na ciência que elevem o nível de felicidade da população.

Durante a reunião, os palestrantes mencionaram o Museu da Felicidade em Copenhague, na Dinamarca, que é dedicado à teoria e prática da alegria e explora temas como qualidade de vida. Eles propuseram a criação de um Museu da Felicidade em São Roque, com uma sala de neurociência, biblioteca humana e a realização de atividades como meditação nas escolas, seminários sobre felicidade e oficinas de meditação.

publicidade

Após a reunião, o prefeito Guto Issa expressou seu entusiasmo com o projeto, afirmando que ele representa uma forma revolucionária de fazer gestão pública e tem o potencial de servir de inspiração para outras cidades. O educador Kiko Kislansky também proferiu uma palestra intitulada “A Revolução do Propósito” para mais de 100 pessoas e a equipe da prefeitura no Centro Cultural Brasital, destacando a importância de São Roque se tornar um agente de mudança positiva no país.