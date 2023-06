Cine CCR exibe filmes gratuitos em Carapicuíba nesta quinta (22) e sexta-feira (23)

O Cine CCR, um caminhão adaptado para exibição de filmes, estará em Carapicuíba nesta quinta (22) e sexta-feira (23), na Vila Menck (Rua Apis, ao lado da quadra, na Vila América). A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Carapicuíba, Cepar Cultural, Instituto CCR e CCR ViaOeste.

Turmas de alunos das escolas municipais poderão conferir os filmes em sessões agendadas, de acordo com a demanda escolar e, às 18h30, a população contará com uma sessão exclusiva aberta ao público. Os interessados devem comparecer ao local no dia do evento para retirar os ingressos.

Os filmes serão exibidos em um total de cinco sessões. Em Carapicuíba, estão programados para os estudantes os longas Trolls e Sing 2. Já nas sessões abertas serão exibidos os filmes: Transformers: O último Cavaleiro, no primeiro dia; e Dora e a Cidade Perdida, no segundo dia do evento.

Haverá sessões com acessibilidade, adaptados com legenda descritiva, audiodescrição e LIBRAS para as pessoas com deficiência visual ou auditiva.

Em todas as sessões, os convidados ganham pipoca e refrigerante.