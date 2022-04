Prefeitura oferece aulas de zumba, futebol e mais atividades gratuitas no novo parque de Carapicuíba

Começaram esta semana as aulas gratuitas em diversas modalidades esportivas, ministradas no Parque Bem-te-vi, recém-inaugurado em Carapicuíba. Cerca de 100 munícipes já estão matriculados para participar das atividades.

As aulas de futebol tiveram início na segunda-feira (25). Já nesta terça (26), foi a vez das aulas de zumba e funcional. As atividades são realizadas no novo parque, que conta com campo de grama sintética, vestiários, pista de caminhada, ciclovia, equipamentos de ginástica e playground.

Os interessados em participar podem entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer de Carapicuíba por meio do telefone (11) 4187-1101. O Parque Bem-te-vi está localizado na Rua Zacarias de Medeiros, s/nº, no Parque Santa Teresa (próximo à Policlínica).

Em Carapicuíba, cerca de 2 mil pessoas, entre crianças, jovens e adultos, estão matriculadas nas escolinhas de esportes em diversos polos e modalidades oferecidas pela Prefeitura, entre elas: futebol, basquete, handebol, vôlei, futsal, iniciação esportiva, baby class, balé, jazz e outras.