Via no Centro de Itapevi será interditada para obras de combate a enchentes

Via no Centro de Itapevi será interditada para obras de combate a...

A partir da meia-noite desta quarta-feira (27), a Prefeitura de Itapevi e a empresa responsável pela execução das obras da Fase 1 do projeto de canalização e drenagem do Córrego Vale do Sol, na região do Jardim Rainha, interditam parte da via SP-029 em um trecho de 100 metros, que passa ao lado do Viaduto José dos Santos Novaes, no Centro.

Apenas ônibus e caminhões poderão passar por uma das faixas de rolamento. Carros e motocicletas serão desviados para a rua Clara Caluzzo Piazza, no Centro, onde poderão acessar o Corredor Oeste sentido Jandira ou rotatória da Cohab.

A interdição irá durar cerca de 90 dias até que sejam concluídas as melhorias no local, segundo a administração municipal. As intervenções têm como objetivo contribuir para evitar enchentes na região central, Jardim Rainha e Vale do Sol.

Combate a enchentes

A Prefeitura iniciou as obras da Fase 1 do projeto de canalização e drenagem do Córrego Vale do Sol, na região do Jardim Rainha, em março deste ano. A obra é uma necessidade antiga da população que sofre há anos com os alagamentos na região central, Jardim Rainha e Vale do Sol.

Com investimentos de R$ 34 milhões, os trabalhos da Fase 1 terão a duração de 18 meses e começam na região central, na altura do Viaduto José dos Santos Novaes e nas vias Cesário de Abreu, Eleutério Marçal dos Santos, Leopoldina de Camargo, Manoel Alves Mendes, Luiz Manfrinato e Escolástica Chaluppe.

Na sequência, as obras avançam pelo Jardim Rainha, passando pelas ruas Benedito Dias Siqueira, Dr. José Pedro de Castro, Ana Araújo de Castro e Avenida Nove de Julho.

Já na Fase 2, está previsto o término da canalização das vias próximas ao Córrego Vale do Sol e, finalmente, na Fase 3, a construção do Piscinão naquela região.