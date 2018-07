Presidente Altino: Rogério Lins anuncia revitalização de praça e nova UBS para fevereiro

Durante evento em Presidente Altino na última sexta-feira, 29, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, falou sobre projetos de melhorias para o bairro. Entre elas, a revitalização da Praça Dicran Echrefian e a entrega da nova Unidade Básica de Saúde local.

“Em setembro, quando se comemora o aniversário do bairro, quero retornar com boas novas, porque vamos revitalizar e modernizar essa praça, que é o coração de Presidente Altino”, disse Rogério Lins. “Outra reivindicação dos moradores é ter uma UBS. Ela está na nossa programação e deve ser entregue em fevereiro de 2019”, emendou o prefeito.

Além disso, disse Lins, “vamos também recapear outras ruas e o campo da Ford vai receber grama sintética e iluminação, para ser usado também pelas famílias do bairro”.

Inclusão Digital

As declarações de Lins foram feitas durante entrega de certificados para 33 pessoas que se formaram no Centro de Inclusão Digital Itinerante, em uma carreta estacionada na Praça Dicran Echrefian, em Presidente Altino.

O programa proporcionou capacitação profissional na área de tecnologia da informação e disponibilizou acesso livre à internet aos moradores do bairro. O curso teve início em maio, com duração de 2 meses e carga horária de 40 horas. Nessa primeira fase foram duas turmas (manhã/tarde), de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Os alunos aprenderam informática básica, Word, Excel, Power Point e Internet.