Escola de Artes de Osasco tem cursos gratuitos de férias

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Cultura, oferece cursos gratuitos de férias na Escola de Artes “César Antonio Salvi”. As inscrições seguem até sexta-feira, 6, na própria escola. As aulas serão ministradas entre os dias 10 e 13/7, 16 a 20/7 e 23 a 27/7 em horários variados. Mais informações no telefone 3682-5955.

São oferecidas aulas de: arte para crianças, cartoon, desenho iniciante, papel machê, pintura em seda, papel artesanal, samba rock, mini cenário, escultural com papel e arame, fantoches, dança, gesto e improviso, releitura de obra de arte, dança do ventre, dança contemporânea, pintura em tela, colagem, arte em papel, processos criativos na arte, teatro (figurino e cenário), desenho dinâmico, acrílico fluido e dança livre.

SERVIÇO:

Atividades gratuitas para as férias

Inscrições: 25/6 a 6/7

Escola de Artes César Antonio Salvi

Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360 – Centro

Mais informações: 3682-5955