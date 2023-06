Presidente do SinHoRes Osasco, Edson Pinto, palestra em encontro de empreendedores do setor

Presidente do SinHoRes Osasco, Edson Pinto, palestra em encontro de empreendedores do...

Na última semana, Edson Pinto, presidente do Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, foi palestrante no painel de “Empregabilidade e Qualificação na Hotelaria e Turismo” no 2º Encontro Paulista de Empreendedores e Profissionais da Hospedagem & Alimentação. O evento foi realizado na Expotel (Feira Brasil para Hotelaria e Gastronomia).

O evento serviu como ponto de encontro de empresários do setor para networking, além de ter proporcionado aos visitantes palestras com renomadas personalidades, entres elas, além de Edson Pinto, o Diretor de Capacitação e Novos Negócios da FHORESP, Prof. Celso dos Santos; e o Diretor de Hospitalidade e Jogos, Bruno Omori.

“Neste ano, assim como em 2022, a FHORESP levou ao 2º Encontro nomes importantes do trade, que estão alinhados com o setor. Nossa ideia, é proporcionar, anualmente, aos empresários e profissionais do Turismo, acesso a conteúdo de qualidade e que realmente agregue no dia a dia destas pessoas”, afirmou Edson Pinto, que também é diretor executivo da FHORESP (Federação Empresarial de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo).

O evento aconteceu em parceria com a PROMA FEIRAS e IDT-CEMA (Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente), realizadores da EXPOTEL, no Centro de Convenções Frei Caneca.