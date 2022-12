Processo seletivo abre vagas de auxiliar administrativo e técnico de enfermagem em Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba está com inscrições abertas em processo seletivo para 24 vagas de auxiliar administrativo e técnico de enfermagem.

publicidade

São 12 vagas para auxiliar administrativo, com salário de R$ 1.214, cesta básica, vale sacolão e vale-transporte. A carga horária é de 40 horas semanais em regime de escala e o requisito mínimo é ter o ensino médio incompleto.

As 12 vagas para técnico de enfermagem exigem curso técnico completo em enfermagem e registro ativo no Coren. O salário é de R$ 1.386,81, cesta básica, vale sacolão e vale-transporte, com carga horária de 30 horas semanais em regime de escala.

publicidade

As inscrições vão até o dia 18 de dezembro. Os interessados devem acessar o site www.concursosrbo.com.br para se inscrever, com taxa de R$ 25. Leia aqui o edital.