Programa Auxílio Desemprego abre 100 vagas em Carapicuíba; bolsa de R$ 724

A Prefeitura de Carapicuíba abre, entre segunda-feira (21) e sexta-feira (25) as inscrições para o Programa Auxílio Desemprego, que oferece bolsa de R$ 724. Desta vez, são ofertadas 100 vagas; sendo 95 de ampla concorrência, três para pessoas com deficiência e duas para egressos do sistema prisional.

Os interessados devem ter idade entre 18 e 69 anos, ser brasileiro, estar quite com o serviço militar e obrigações eleitorais, não ter rendimentos próprios e comprovar que está desempregado há pelo menos um ano (desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego ou outro programa assistencial). Também é necessário ser morador de Carapicuíba e ter o CPF regularizado.

Os bolsistas selecionados participarão de atividades de capacitação ocupacional e cidadania, desenvolvendo suas atividades práticas junto aos órgãos da administração. O período do programa é de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses.

Além da bolsa-auxílio, os selecionados receberão vale-sacolão e vale-transporte.

As inscrições devem ser feitas das 10h às 15h, no Tancredão (Avenida Inocêncio Seráfico, 2005).