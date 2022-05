Pronto-Socorro Infantil de Cotia deve ser entregue em breve

O novo Pronto-Socorro Infantil de Cotia deve ser entregue à população em breve. De acordo com a Prefeitura, faltam apenas alguns acertos e o processo de contratação de uma Organização Social para gerenciar a unidade.

Com 1.200 metros quadrados de área construída, a unidade de urgência e emergência está instalada no Centro de Cotia, na avenida Engenheiro Leon Psanquevich, ao lado do Terminal Metropolitano e às margens da rodovia Raposo Tavares.

O PS Infantil oferecerá algumas vagas de estacionamento, área para ambulância e consultórios médicos, sala de inalação, sala de medicação, sala de gesso, além de leitos de emergência. O prédio será equipado com aparelhos modernos e tecnológicos e contará ainda com ar condicionado.

