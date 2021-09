Quem não é sócio também pode comprar no Sam’s Club em Osasco e Barueri nesta sexta, sábado e domingo

Nesta sexta-feira (10), sábado e domingo (12), quem não é sócio também poderá fazer compras no Sam’s Club em Osasco e Barueri. O evento “Passe Livre Sam’s”, realizado apenas uma vez ao ano, chega com ofertas exclusivas para a data em 39 unidades do clube de compras do Grupo Big pelo país.

Os visitantes poderão aproveitar promoções de dezenas de categorias nos três dias de Passe Livre Sam’s. Vinhos, cervejas, fraldas, panelas, eletrodomésticos estão dentre as promessas de boas ofertas, assim como os ‘queridinhos’ – itens mais vendidos e que todo mundo espera promocionados em datas especiais, como lençóis 300 fios; pão de mel alemão; trufas de chocolate, itens de limpeza de marca própria; como o sabão líquido Member’s Mark, líder de vendas na categoria e roupas para bebês da Carter’s.

Para poder usufruir do benefício, quem ainda não é sócio deve ir até o balcão de atendimento da loja e retirar o Passe Livre antes de iniciar as compras. Também é possível realizar o pré-cadastro em: https://sejasocio.samsclub.com.br/index.php/passe-livre/.

Clube de compras oferece mais de 5 mil itens

O Sam’s Club oferece mais de 5 mil itens, entre importados, novidades exclusivas, além de marcas próprias e produtos voltados para o uso profissional e do dia a dia.

Durante o ano, para ter acesso às vantagens oferecidas, é preço se tornar sócio do clube de compras, com anuidade de R$ 75.

O Sam’s Club de Osasco fica na Avenida dos Autonomistas, 1.828, no complexo de compras que também inclui o SuperShopping. Já em Barueri, o endereço é Alameda Araguaia, 2.751.