Quinteto de Cordas de Barueri se apresenta gratuitamente no Centro de Eventos nesta quinta-feira (29)

O Quinteto de Cordas de Barueri se apresenta nesta quinta-feira (29), às 19h30, no Centro de Eventos, dentro do programa “A Quinta Nota”.

O grupo irá apresentar concerto com algumas das mais belas obras para cordas do período barroco. A apresentação irá contar com a participação do pianista Daniel Matos (também professor do Núcleo de Música de Barueri), executando o baixo contínuo no Cravo (digital), instrumentação típica da época.

No programa, o Quinteto de Cordas executará “Burlesque de Quixotte”, obra do compositor alemão Georg Philipp Telemann, e a Suíte Orquestral nº 3, em ré maior de J. S. Bach, cuja ária fez grande sucesso à época do compositor, no século 19, quando o violinista alemão August Wilhelmj a transcreveu para violino e piano numa versão que ficou conhecida como Ária na corda sol. Além dessas, do barroco italiano, o Quinteto interpretará o Concerto para Cordas RV158, de Antonio Vivaldi.

A entrada é gratuita e o Centro de Eventos está localizado na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jardim Tupanci.