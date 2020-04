Recesso escolar de julho é antecipado pela Prefeitura de Osasco

Por meio do decreto 12.420, publicado na quarta-feira, 1/4, a Prefeitura de Osasco antecipou o recesso escolar do mês de julho para estudantes, professores e funcionários da rede municipal de ensino. As aulas para os quase 70 mil alunos das escolas municipais estão suspensas desde o dia 23 de março, devido à pandemia do coronavírus.

A medida tem como objetivo diminuir os impactos que a quarentena pode causar na carga horária e na grade curricular da rede municipal de ensino, que tem que cumprir uma quantidade de horas, conforme determina o governo federal.

Ficou definido que o recesso escolar foi iniciado no dia 1/4 e segue até 14 abril. Neste período, não haverá atendimento presencial nas escolas, mas a Secretaria de Educação realizará atendimento telefônico para sanar dúvidas de pais ou responsáveis de alunos, por meio dos telefones: 3651-9487 ou 3651-9488. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.