Reforma do velório do Santo Antônio deve ser concluída até novembro

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, visitou na sexta-feira (3), o início das obras de reforma do velório do Cemitério Santo Antônio, que está fechado para as obras. Os velórios estão acontecendo na Bela Vista.

A previsão é de que o velório do Santo Antônio, que terá o piso, telhado e iluminação trocados, seja reaberto no início de novembro, de acordo com a Prefeitura.

No local, será construído um banheiro para pessoas com necessidades especiais e novo vestiário e cozinha para os funcionários, além da troca de torneiras e louças sanitárias dos banheiros. Uma nova capela será construída em outra área. A atual será demolida.

“Esta obra integra um conjunto de ações que estamos desenvolvendo para tornar os espaços públicos mais acolhedores para os nossos munícipes”, disse o prefeito.

A última reforma no velório aconteceu há 16 anos. No Cemitério Santo Antônio são realizados em média dez sepultamentos e exumações por dia.

De janeiro a 31 de julho deste ano aconteceram 1.180 sepultamentos e 684 velórios. Em 2017, foram 2.467 sepultamentos e 1.655 velórios, segundo a administração do cemitério, inaugurado em 1968.