Restaurante Santi é novidade em Alphaville, Barueri

Com ambiente descolado e localização na área nobre de Alphaville, Barueri, no edifício Alpha Stay, na Alameda Mamoré, 809, o restaurante Santi promete fazer história no bairro, com uma gastronomia de excelência, do renomado Chef Leandro Polack, que está á frente do La Cucina Piemontese.

publicidade

Quem visita a casa pode vivenciar uma experiência culinária e sensorial totalmente diferente, unindo o sabor dos pratos contemporâneos a um ambiente que privilegia a interação entre frequentadores de diferentes gerações.

“O Santi é lugar para ver e ser visto. É para ser o ponto de encontro da classe executiva descolada que circula diariamente por Alphaville e que ansiava por um espaço moderno com a mais alta gastronomia”, explica Polack.

publicidade

O cardápio traz pratos autorais de Polack servidos no salão principal que, com pé direito alto, destaca um mural indígena feito com exclusividade pelo artista Bliss Walls, que traz cor e brasilidade para o lugar.

SERVIÇO

publicidade

Santi Restaurante

Endereço: Alameda Mamoré, 809 – Alphaville

Contato: (11) 99388-5201

Mais informações: www.santirestaurante.com.br