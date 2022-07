Robô vai monitorar linhas 8 e 9 da ViaMobilidade, que passam por Osasco

A ViaMobilidade começou utilizar um robô para fazer a inspeção das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, que passam por Osasco e região. Tecnologia deve deixar a manutenção nas vias mais direcionada e precisa, de acordo com a companhia.

publicidade

O robô, sob a responsabilidade da empresa RailBotic, fará a inspeção trimestral da geometria de via permanente de ambas as linhas por dois anos. Com a nova tecnologia, estão sendo monitorados solo, lastro (britas), trilhos e seus equipamentos.

O trabalho automatizado conta com apoio de um veículo para ser rebocado. O robô faz o mapeamento das vias por meio de diversos sensores. Os dados coletados vão para um banco de dados, que armazena as condições da via permanente. As informações passam por análises qualitativas e quantitativas, que podem ser utilizadas na tomada de decisões por parte das equipes de manutenção.

publicidade

“Essas informações irão tornar mais assertivas as ações já implementadas pela ViaMobilidade para garantir segurança operacional e viabilizar melhorias, pois mapeiam os pontos que necessitam de atenção”, diz Fernando Nunes, diretor da concessionária.