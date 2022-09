Rock Nacional no The Square traz banda Confisco

O fim de semana de Rock Nacional do The Square Open Mall, em Cotia, começa nesta sexta-feira (9) com a apresentação do músico Renato Herédia, que tem um repertório cujo forte é o blues, o country e o rock. A apresentação será às 20h.

No sábado (10), o festival começa às 14h com a banda Master Blaster. Depois, às 17h, será a vez do tributo ao grupo Charlie Brown Jr com a Banda Confisco. Valter Rômulo encerra o sábado de rock no shopping às 20h.

No domingo (11) o som começa às 14h com Johnny Folk e a Banda Enfoco encerra o final de semana a partir das 17h homenageando os sucessos do rock nacional dos anos 89 e 90 e muito mais.

O The Square Open Mall fica na Rodovia Raposo Tavares, km 22, em Cotia.