Terminam amanhã (8) as inscrições para os cursos de Desenhista de Moda e de Dramaturgia em Carapicuíba

Terminam amanhã (8) as inscrições para os cursos de Desenhista de Moda...

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com Fundação das Artes, está com as inscrições abertas até esta quinta-feira (8) para o curso de Desenhista de Moda e também para o curso de Dramaturgia.

São 25 vagas para cada curso.

Os candidatos devem ter mais de 16 anos e as inscrições devem ser feitas pelo link: https://bit.ly/3BhCo2Y.

As aulas serão presenciais nas salas da Univesp (Estr. Ernestina Vieira, 149 – Vila Silviania, Carapicuíba) e os cursos terão certificados emitidos pelo MEC.