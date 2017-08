Rogério Lins diz que Bilhete Único será possível “no segundo ou terceiro ano de governo”

Em entrevista ao Visão Oeste, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), falou sobre o projeto de implantação do Bilhete Único em Osasco. De acordo com ele, “provavelmente no segundo ano de governo ou no terceiro [ano de governo], é possível de implementar”.

O Bilhete Único permitiria que o passageiro use mais de um ônibus municipal pagando apenas uma tarifa.

“Existem várias formas de Bilhete Único. Uma delas é a proporcional, na qual a pessoa pode usar um ônibus e depois de um tempo outro pagando a mesma tarifa é suportável pelos cofres públicos. Não nesse primeiro momento, num segundo momento, provavelmente no segundo ano de governo ou no terceiro, é possível de implementar”, declarou o prefeito de Osasco.

O Bilhete Único também foi promessa de outras gestões no município. Também tramita na Câmara Municipal um projeto de lei que estabelece a implantação dele na cidade.