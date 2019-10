Rogério Lins inaugura no sábado a 2ª creche do “Mundo da Criança”

Acontece neste sábado (26), das 12h às 15h, a solenidade de inauguração da Creche “Osório Loria”, na Avenida Victor Civita, no Jardim Santa Maria, em Osasco. Durante o evento, haverá atividades para as crianças, personagens infantis, brinquedões, entre outros. A creche é a segunda das unidades em construção na cidade e que integram o programa “Mundo da Criança”.

Outras quatro creches estão em ritmo avançado de obras e deverão ser entregues até o final do ano, de acordo com a Prefeitura, nos bairros Jardim Conceição, Vila Menck, Jardim Veloso e Vila Militar, e deverão ser entregues até o final do ano. A administração municipal planeja chegar a 4 mil novas vagas criadas entre 2017 e 2020.

Além da unidade a ser inaugurada neste sábado e das quatro em construção, foram entregues cinco creches desde 2017 (Jardim São Pedro, Novo Osasco, Vila Vicentina, Jardim Roberto e Primeiro de Maio).

A Prefeitura realiza ainda obras de adaptação nas Fito zona Norte e Fito zona Sul para que abriguem o “Mundo da Criança”, complexo educacional, que, aliás, foi transformado em um programa e abraçará as seis novas creches a serem entregues até o final do ano.

Serviço:

Inauguração da Creche “Osório Loria”, no Jardim Santa Maria

Dia: 26/10

Local: Avenida Victor Civita, Jardim Santa Maria

Horário: 12h às 15h