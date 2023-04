Romaria de Caucaia do Alto à Pirapora do Bom Jesus volta após 3 anos com show de Daniel

Romaria de Caucaia do Alto à Pirapora do Bom Jesus volta após...

A Romaria de Caucaia do Alto à Pirapora do Bom Jesus, patrimônio cultural imaterial do município de Cotia, retorna após 3 anos com show de Daniel no encerramento.

A tradição religiosa fez uma pausa devido à pandemia, mas será realizada novamente neste final de semana, sob organização da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Caucaia do Alto.

A 80ª edição da romaria será realizada nos dias 21, 22 e 23 de abril com a participação de pedestres, ciclistas, cavaleiros, motociclistas, máquinas agrícolas, jipes e ônibus. Na sexta-feira (21) a programação começa às 19h, com a Missa de Abertura, seguida pela saída da romaria às 21h em direção à Pirapora do Bom Jesus (Santuário do Bom Jesus de Pirapora).

No domingo (23), a Procissão de Chegada está prevista para às 16h30, e o evento será encerrado às 20h com um show do cantor Daniel no centro de Caucaia (próximo à Rodoviária).